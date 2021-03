B. Kollár: Požiadal orgány, aby nezdržiavali proces v prípade šéfa SIS

Na snímke zľava predseda NR SR Boris Kollár a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (obaja Sme rodina) počas tlačového brífingu k zadržaniu a obvineniu riaditeľa SIS Vladimíra P. v Bratislave 13. marca 2021. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. marca (TASR) - Prípad zadržania a obvinenia riaditeľa SIS Vladimíra P. by sa mal čo najrýchlejšie prešetriť, proces by sa nemal zdržiavať. Žiada to predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár spolu so straníckym kolegom a ministrom práce Milanom Krajniakom. Ten tiež upozornil na viaceré nezrovnalosti, napríklad sa pýtal, prečo v tomto prípade nebola požiadavka na zbavenie mlčanlivosti, keď pri iných kauzách súvisiacich s SIS sa žiadalo o zbavenie mlčanlivosti.Kollár požiadal všetky dotknuté orgány, aby nezdržiavali proces.vyhlásil v sobotu.Krajniak upozornil, že v minulosti v kauzách Lexa a Gorila, ktoré súviseli s SIS, žiadali orgány činné v trestnom konaní pred výpoveďami o zbavenie mlčanlivosti svedkov aj obvinených.povedal.Z uznesenia o vznesení obvinenia podľa Krajniaka vyplýva, že je vznesené najmä na základe jednej výpovede bývalého príslušníka SIS, ktorý nebol zbavený mlčanlivosti.vyhlásil.Predstavitelia Sme rodina nechcú tvrdiť, žepovedal Krajniak.Vladimíra P. zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11. 3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K.Vladimír P. je nominantom Sme rodina. SIS vedie od apríla 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dočasne pozastavila výkon štátnej služby.