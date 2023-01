B. Kollár: Pred SR je veľa výziev, odpovedať na ne treba konsenzom

Bratislava 7. januára (TASR) - Budúcnosť kladie veľké výzvy, ak chceme byť v novom svete úspešní, musíme sa zbaviť žabomyších vojen. Na aktuálne výzvy stojace pred Slovenskom treba odpovedať s čo najväčším spoločenským konsenzom. Zdôraznil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Vyzval k hrdosti na samostatnosť a apeloval na politikov, aby dokázali záujem o celospoločenský posun dopredu.



"Svet je v prerode. Ak chceme byť v novom svete úspešní, musíme sa zbaviť žabomyších vojen, v ktorých okrem toho, že si ich aktéri vzájomne vyhadzujú na oči, kto je väčší politický lump, sa ani o milimeter neposunie loď, na palube ktorej sa všetci nachádzame," uviedol s tým, že politici miesto predkladania programu a hľadania spojencov sústavne opakujú, s kým pôjdu či nepôjdu do vlády ešte pred získaním mandátu. Poukázal na náladu v spoločnosti. Zdôraznil potrebu zapojenia vedeckých kapacít do formovania politiky a rešpektovania odborného názoru.



V súvislosti s výročím SR skonštatoval, že možno práve mierové rozdelenie bez vonkajších zásahov sa podpísali na trvácnosti nášho súčasného politického usporiadania. Odmietol zneisťovanie občanov tým, že rozdelenie federácie prebehlo bez referenda. "Občana to frustruje a dané tvrdenie je pre vznik samostatnej SR úplne irelevantné. Buďme hrdí na to, že máme svoju samostatnú republiku, budujme a chráňme si ju!" podčiarkol.



Apeloval na diskusiu o budúcnosti krajiny, mieste národa v Európe či nastavení spoločenského poriadku. Ľudí podľa neho nezaujíma, aké náboženstvo a ideológiu politik vyznáva, ale čo chce urobiť a či je toho schopný. Podľa Kollára nemožno spochybňovať ani členstvo SR v Európskej únii, no treba diskutovať aj o jej budúcnosti.



Pripomenul i históriu slovenského národa a pomery v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Skonštatoval, že v súčasnosti mnohí hovoria o lepších ukazovateľoch života v ČR oproti Slovensku. Rozdiely však podľa Kollára nevznikli po rozdelení, ale predtým a navyše sme mali 30 rokov čas s tým niečo urobiť. Dodal, že ak sa "nožnice" v ekonomickom rozvoji krajín roztvorili, je to naša chyba. Pripomenul viaceré veci, ktoré na Slovensku stále nie sú dokončené, napríklad diaľničné spojenie východu so západom. Poukázal na stav zdravotníctva, školstva či poľnohospodárstva, ale aj na úroveň slovenskej politiky.



"Výročie však uplynulo. Oslavy sa budú končiť. Teraz by sme si mali vysúkať rukávy, aby sme občanovi dokázali, že nám nejde primárne o osobný prospech, ale o celospoločenský posun dopredu. Ak na to treba voľby, tak treba vykonať voľby," vyhlásil.