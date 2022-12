B. Kollár: Predčasné voľby by sa mali konať najneskôr v júni

Bratislava 15. decembra (TASR) - Predčasné parlamentné voľby by sa mali konať najneskôr v júni, ešte lepší termín by bol v máji. Po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to vyhlásil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



"Ja sa zhodujem v termíne predčasných volieb s pani prezidentkou," vyhlásil šéf parlamentu. Konať by sa podľa jeho slov mali čo najskôr.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní s hlavou štátu potvrdil, že v piatok (16. 12.) prezidentka odvolá jeho vládu a zároveň ju dočasne poverí vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu. "Ostatné veci budú predmetom rokovaní politických strán," poznamenal.



Parlament vyslovil vo štvrtok nedôveru Hegerovej vláde.