Kollár: Rozhodnutia súdov by sme nemali napádať, treba ich rešpektovať

Bratislava 15. júna (TASR) - Rozhodnutia súdov by sme nemali napádať, ale rešpektovať ich nezávislosť. Treba si počkať na rozhodovanie prvostupňového súdu. V reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý v utorok zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, to pripomenul predseda Národnej rady SR Boris Kollár.



Kollár dodal, že politikom neprináleží rozhodnutia komentovať, treba ich len rešpektovať. Myslí si, že proces sa natiahne ešte na ďalší rok a bude to spoločnosť traumatizovať. "Myslím si, že aj rodina pozostalých by už bola rada, keby to mala definitívne za sebou a vedel by sa absolútny verdikt," reagoval Kollár v parlamente pred novinármi.



Kollár sa podľa svojich slov prikláňa k názoru ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá rešpektovala rozhodnutie prvostupňového súdu. Šéf parlamentu hovorí, že nesmieme napádať rozhodnutia súdov a nemôžeme ako spoločnosť rozhodovať, kto je vinný či nevinný. Nedôveru voči senátu Špecializovaného trestného súdu považuje za veľkú chybu. Takisto vyhlásil, že nemôžeme napádať akéhokoľvek sudcu, ktorý sa rozhodne podľa najlepšieho svedomia a vedomia.



Kollár očakáva, že na konci opakovaného procesu sa prípad znova dostane na najvyšší súd.



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský očakával takéto rozhodnutie súdu. "Myslím si, že je to v poriadku. Teraz by mal celý proces nanovo začať, to znamená nanovo dokazovanie a na konci sa ukáže, aká je realita," skonštatoval. Túto realitu si nateraz však netrúfa hodnotiť, keďže nepozná dôkaznú situáciu ani vyšetrovací spis, a má len medializované informácie. "Obžaloba tvrdí, že sú nové dôkazy. Predpokladám, že budú predložené a bude na súdoch, ako rozhodnú," dodal.