B. Kollár sa k reklamnej zmluve vyjadrí v pondelok

Bratislava 8. augusta (TASR) – Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) sa k reklamnej zmluve medzi firmou Tipos a Fun rádiom vyjadrí komplexne až v pondelok (10. 8.). TASR to potvrdila hovorkyňa šéfa parlamentu Michaela Jurcová.



Tvrdí, že musia "osloviť súkromnú spoločnosť Fun rádio". "Zatiaľ však môžeme povedať, že ide o štandardný postup v rámci reklamy, pričom sú to finančné prostriedky, ktoré sú alokované na reklamu aj v iných rádiách vzhľadom na ich podiel na mediálnom trhu," poznamenala.



Smer-SD aj mimoparlamentná strana Dobrá voľba v sobotu poukázali na zmluvu medzi štátom a firmou Kollára. Podľa Smeru-SD ide o zmluvu medzi spoločnosťou, ktorá je vlastníkom Fun rádia, jej jediným vlastníkom je Kollár, a spoločnosťou Tipos, ktorej 100-percentným vlastníkom je Ministerstvo financií SR, teda štát. "Zaujímavou nie je len suma 240.000 eur, ale aj to, že doteraz Fun rádio nikdy nedostalo peniaze od spoločnosti Tipos," tvrdí Smer-SD.



Hovorca Tiposu, národnej lotériovej spoločnosti, Rastislav Čépe pre TASR uviedol, že sa k veci vyjadria v pondelok.