B. Kollár sa pri hlasovaní o súhlase s vydaním Fica zdrží

Bratislava 1. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa zdrží pri hlasovaní v parlamente o súhlase s vydaním poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Povedal to pre TASR s tým, že Sme rodina bude mať zelenú kartu.



"Osobne si myslím, že Robert Fico tu založil zločineckú organizáciu za účelom rozkrádania majetku nás všetkých," povedal Kollár. Myslí si, že za bývalých vlád tu boli naozaj predražené a rozkradnuté tendre. Bol by však rád, keby polícia prišla s takými dôkazmi, že by to Ficovi vedela aj reálne dokázať. Následne by sa mohli podľa neho zmiznuté peniaze vrátiť a využiť pre ľudí.



"Urobiť z neho organizovanú zločineckú skupinu, lebo chcel prezradiť Kiskovo daňové tajomstvo, to je pritiahnuté za vlasy. Ja toho Fica nemám rád, ale nemôžeme chcieť prinavrátiť dôveru v právny štát konaním nejakej nezákonnosti," skonštatoval šéf parlamentu.



Kollár podčiarkol, že treba vždy merať rovnakým metrom. Pripomenul kauzu Filipa Rybaniča a to, že aj vtedajšia opozícia v tom čase na tlačových konferenciách využívala informácie, ktoré Rybanič vyniesol.



Diskusia o žiadosti prokuratúry o súhlas NR SR s vydaním Fica do väzby sa začala vo štvrtok (28. 4.). Pokračovať bude aj nasledujúci týždeň, prihlásených je ešte viacero rečníkov.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v rámci akcie Súmrak obvinil Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade sú obvinení aj nitriansky podnikateľ Norbert B. a policajný exprezident Tibor G.



Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.