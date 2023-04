B. Kollár sa stretol s predsedom Čao Le-ťim

Peking 18. apríla (TASR) – Investície v rámci dopravy, študentské spolupráce, ako aj vojna na Ukrajine boli témami utorkového stretnutia predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára s predsedom Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim v Pekingu.



Kollár sa s predsedom zhromaždenia rozprával o ďalších investíciách v rámci dopravy, najmä o železničnej infraštruktúre. "Otvorili sme aj možnosti leteckej linky z Číny na Slovensko," uviedol po stretnutí. "Očakávame, že na Slovensku bude konferencia, kde prídu aj podnikatelia, kde sa budeme snažiť s nimi urobiť ďalšie kontakty a obchody. Je to jeden z našich najsilnejších hospodárskych partnerov, bohužiaľ máme s nimi zápornú bilanciu, ale ideme cez desať miliárd," skonštatoval.



Šéf NR SR tiež spomenul možnosť otvoriť trh agrokomodít. "Aby sme mohli slovenské výrobky dostať do Číny," priblížil. S predsedom Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov hovorili aj o spolupráci čínskych a slovenských vysokých škôl, ako aj o kultúrnej výmene.



Kollár na stretnutí spomenul aj vojnu na Ukrajine. "Hovorili sme o mieri. Pre mňa bolo veľmi zásadné, keď pán predseda jasne povedal, že Čína rešpektuje územnú celistvosť akejkoľvek krajiny na svete," skonštatoval. "Zachytil som v médiách, že Čína deklarovala, že nebude dodávať zbraňové systémy Rusku, vítam to a pevne verím, že to dodrží," doplnil šéf NR SR.



Pracovnú cestu do Číny konzultoval Kollár s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou i bývalým šéfom slovenskej diplomacie Ivanom Korčokom. "Ujasňovali sme si niektoré stanoviská. Pred troma rokmi sme podpísali deklaráciu, že budeme mať jednotnú zahraničnú politiku a tú hnutie Sme rodina dodržiava," uzavrel.











(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)