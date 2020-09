B. Kollár: Samosprávam by pri vymáhaní dane mohol pomôcť nový zákon

Partizánske 4. septembra (TASR) - Samosprávam, ktoré sa stretávajú s problémom vymožiteľnosti dane z nehnuteľnosti pri predaji iným osobám či firmám, by mohol pomôcť nový zákon. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) počas svojho piatkového pracovného programu v Partizánskom.



"Mohli by sme použiť systém, že ak pri predaji nehnuteľnosti samospráva nevie vymôcť daň z nehnuteľnosti, mal by sa dlh začať niekde písať a katastre by nesmeli prepísať nehnuteľnosť na nového majiteľa, pokiaľ nebude uhradený," načrtol Kollár.



Má ísť podľa neho o mapu nehnuteľnosti, ktorá bude prílohou ku katastrálnemu výpisu a pokiaľ sa dlh nevyplatí, samospráva nedá povolenie k prevodu nehnuteľnosti. "Každý, kto bude chcieť nehnuteľnosť kúpiť, sa bude musieť dohodnúť s majiteľom, aby to vyplatil alebo to vyplatí on sám. Aby neprichádzali o tieto zdroje," ozrejmil.



Samosprávy pri problémoch s daňou prichádzajú ročne o desaťtisíce eur. "Je to na krátky, malý zákon, ktorý by sme mohli prerokovať na koaličnej rade. Ja to skúsim nechať napísať. Tak sme sa dohodli aj s pánom primátorom Partizánskeho (Jozefom Božikom, pozn. TASR) na výbore pre regionálny rozvoj a verejnú správu. Predložím to potom do koaličnej rady. Ak s tým nebudú žiadne problémy, potom by sme mohli touto jednoduchou úpravou mestám a obciam pomôcť," dodal predseda parlamentu.



Kollár zároveň avizoval, že vláda pripravuje veľkú reformu. Podrobnosti nekonkretizoval s tým, že o tom bude neskôr informovať premiér Igor Matovič (OĽANO).