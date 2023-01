VIDEO: B. Kollár si vie predstaviť spoluprácu s projektom M. Dzurindu

Bratislava 27. januára (TASR) - Predseda hnutia Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár si vie predstaviť spoluprácu s novým projektom expremiéra Mikuláša Dzurindu, teda s Modrou koalíciou. Uviedol to v piatkovom vyjadrení pre médiá.



"Myslím si, že to je úplne v poriadku. Pred každými voľbami vznikajú nové subjekty," povedal Kollár. Projekt Modrá koalícia podľa jeho slov nie je nový subjekt, pretože vzniká premenovaním strany Spolu. "Rešpektujem to. Máme demokraciu, držím mu palce. Pevne verím, že keď vzniknú strany, ktoré budú mať možnosť ponúknuť niečo iné ako tie ostatné, tak ľudia budú mať väčší výber," povedal.







Dzurinda v piatok predstavil základy strany Modrá koalícia a jej členov. Má ísť o liberálno-konzervatívnu stranu, ktorá vzniká nielen ako politická strana, ale aj platforma spolupráce.