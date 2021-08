Kollár: Sme rodina nedovolí navyšovať počet prijatých Afgancov

Bratislava 22. augusta (TASR) – Kým bude hnutie Sme rodina vo vládnej koalícii, tak nedovolí navyšovať počet prijatých Afgancov. Uviedol to predseda Národnej rady SR Boris Kollár na sociálnej sieti s tým, že akékoľvek snahy koaličných partnerov o navyšovanie budú vetovať.



Kollár poznamenal, že súhlasí s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom. „Oni sa nedajú integrovať, a preto ich treba pomôcť zachrániť v ich prirodzenom prostredí, v ich civilizačnom okruhu ich relígií, čím sú okolité štáty," poznamenal Kollár.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) ešte v pondelok (16. 8.) hovoril o tom, že vládny kabinet sa rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v utorok (17. 8.) povedal, že číslo desať Afgancov „nie je vytesané do kameňa".



Mimoparlamentná SNS odmieta prerozdeľovanie utečencov a výzvu predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej na to, aby sa každý štát prihlásil k určitému počtu utečencov. TASR o tom v nedeľu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.



Európska komisia vyzvala všetky krajiny Európskej únie, aby prostredníctvom programu presídlenia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prijali viac ľudí z Afganistanu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v sobotu na návšteve španielskeho prijímacieho strediska pre evakuovaných z Afganistanu adresovala podobnú výzvu všetkým štátom, ktoré sa podieľali na misii v tejto stredoázijskej krajine. Členovia EÚ, ktorí prijmú utečencov, môžu podľa nej dostať finančnú pomoc.