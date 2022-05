B. Kollár: Som presvedčený, že slovenská armáda potrebuje prezbrojiť

Tisovec 20. mája (TASR) – Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) je presvedčený, že slovenská armáda potrebuje urgentne prezbrojiť. Uviedol to v piatok v Tisovci počas návštevy firmy CSM Industry, ktorá sa bude vďaka spolupráci s fínskou Patriou podieľať na výrobe bojových obrnených vozidiel 8x8.



"Doteraz sme boli na technike ešte zo sovietskej éry. Keďže vidíme, aká je bezpečnostná situácia v Európe a na Ukrajine, je najvyšší čas zmodernizovať celú armádu," povedal Kollár. Ako dodal, v regióne s vysokou nezamestnanosťou ide aj o príležitosť vzniku nových pracovných miest.



"Je to obrovská pomoc pre náš región, keď vláda obstarala bojové obrnené vozidlá, ktoré sa budú vyrábať v Tisovci v našej fabrike," povedal po rokovaní s predsedom parlamentu riaditeľ spoločnosti CSM Industry Tomáš Maroš. V Tisovci sú podľa jeho slov schopní vyrábať dve vozidlá mesačne, počítajú vďaka tomu so vznikom 50 nových pracovných miest.



Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín Vyšehradskej štvorky i ďalších krajín východnej Európy.



Nákup 76 bojových obrnených vozidiel od Fínska schválila vláda koncom marca, celková cena zákazky vrátane munície je takmer 450 miliónov eur. Investícia je rozložená na niekoľko rokov a splácaná bude postupne. Väčšina komponentov obrnených vozidiel sa má vyrábať v niekoľkých podnikoch na Slovensku.