B. Kollár: Štát by mal dokázať manažovať utečeneckú krízu sám

Bratislava 27. marca (TASR) – Štát by mal dokázať manažovať utečeneckú krízu sám. Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Avizuje, že by sa malo hnutie Sme rodina počas odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v parlamente zdržať hlasovania.Rozhodnutie zveriť riadenie utečeneckej krízy do rúk menších súkromných firiem si musí Mikulec podľa Kollára obhájiť pred spoločnosťou a koaličnými partnermi sám. "" zdôraznil v diskusnej relácii.Zopakoval, že by sa mimoriadna schôdza k odvolávaniu šéfa rezortu vnútra mala uskutočniť budúcu stredu (30. 3.), po prerokovaní súdnej mapy a stavebných zákonov. Pôvodne sa malo hlasovať už v piatok (25. 3.). "" podotkol.Tvrdí, že sú s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou na najnovšej verzii súdnej mapy dohodnutí. Poslanci jednej koaličnej strany majú podľa jeho slov problém s niektorými krajskými súdmi. "“ priblížil. Napokon by v Bratislave nemal vzniknúť jeden mestský súd, ale štyri špecializované súdy. Hnutie, ako tvrdí, ustúpilo pri vzniku mestského súdu v Košiciach.Systém protivzdušnej obrany S-300 možno podľa Kollára Ukrajine poskytnúť až vtedy, keď bude Slovensko vlastniť systém Patriot. Víta posilnenie východnej hranice Slovenska vojakmi NATO. Je za to, aby SR dávala do obrany a armády finančné prostriedky vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu.Koalícia robí podľa Kollára maximum v oblasti podpory domácností, aby dokázali zvládať nárast cien tovarov a služieb. "" dodal. Podporu by mali podľa neho dostať najmä zraniteľné skupiny obyvateľstva, slobodné matky s deťmi a dôchodcovia.Kategoricky odmieta okamžité "" od ruského plynu a ropy. "" zdôraznil.