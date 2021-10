B. Kollár: Stiahneme svoj podpis z reformy národných parkov

Na snímke generálny riaditeľ Igor Viszlai, foto z archívu. Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 15. októbra (TASR) - Hnutie Sme rodina stiahne svoj podpis z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) na tlačovej konferencii. Pokiaľ sa nezohľadnia argumenty Sme rodina k novele zákona, tak koalícia nemá pri hlasovaní rátať so 17 poslancami hnutia.Dôvodom stiahnutia podpisu je podľa Kollára to, že počúvali hlasy v regiónoch. Dôsledkom reformy tak ľudia môžu stratiť prácu. Novela by sa mala prijať až potom, ako v národných parkoch bude urobená zonácia, tvrdí Kollár.Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že reforma sa bude týkať 300.000 hektárov pozemku. Podľa Kollára sa to však dotkne 660.000 hektárov štátnych pozemkov s presahom na 1,2 milióna hektárov, a to aj na súkromné pozemky.poznamenal.Igor Viszlai zo Slovenskej lesníckej komory navrhol, aby reforma národných parkov prešla riadnym vládnym návrhom a nie poslaneckým. Musí podľa neho prebehnúť riadne pripomienkové konanie.Novela sa má dotknúť aj približne 900 poľovných revírov, čo je nadpolovičná väčšina, poukazuje Rudolf Huliak zo Slovenskej poľovníckej komory.tvrdí.Kollár zároveň odporučil predkladateľovi návrhu, poslancovi Jaromírovi Šíblovi (OĽANO), aby novelu stiahol, presunul o pár mesiacov a prepracoval ju.povedal Kollár.Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) v piatok doobeda pre TASR povedal, že k reforme očakával pozmeňujúci návrh od envirorezortu, ktorý by zadefinoval, ako sa pozemky presunú. Kritizoval aj pracovnú skupinu k reforme, ktorá sa podľa neho ani raz nestretla.Spolupredkladateľka reformy a poslankyňa NR SR Anna Zemanová (SaS) pre TASR reagovala, že ak má Karahuta pozmeňujúci návrh, mal by ho predložiť. Zatiaľ od neho nič neeviduje. Zemanová na predloženej novele nepotrebuje niečo meniť.O novele zákona o ochrane prírody by sa malo rokovať na najbližšej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne na budúci týždeň.