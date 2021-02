B. Kollár: Ťažko hovoriť, či bol M. Kollár koaličným poslancom

Bratislava 17. februára (TASR) - Keďže poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár ako jediný nepodpísal koaličnú zmluvu, ťažko hovoriť o tom, či bol niekedy koaličným poslancom. Vyhlásil to predseda NR SR a Sme rodina Boris Kollár v reakcii na odchod poslanca z vládnej koalície a strany Za ľudí.



"Keďže pán poslanec Miroslav Kollár ako jediný ani nepodpísal koaličnú zmluvu, ťažko hovoriť o tom, či bol niekedy koaličným poslancom. Neviem, či odišiel odniekiaľ, kde možno ani nikdy nebol. Každopádne, nech si občania urobia vlastný názor na osobu, ktorá uteká z boja. A ktovie, možno sa pán poslanec dlhodobo tešil na spoluprácu s pánom Ficom," uviedol Kollár v stanovisku, ktoré TASR zaslala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.



Poslanec Patrick Linhart (Sme rodina) označil Miroslava Kollára za zbabelca a ani on ho nepovažoval za poslanca koalície. Hoci Linhart sám kritizoval koalíciu a avizoval nesúhlas s predlžovaním núdzového stavu, nad odchodom z koalície neuvažuje. "Kritikou sa mi podarilo otvoriť diskusiu o iných možnostiach, ako iba používať donekonečna núdzový stav ako 'náplasť na všetko'. Musíme riešiť problémy efektívnejšie, na lokálnej úrovni, a viac diskutovať, nie iba nariaďovať," tvrdí. Ak by ho pre kritiku z koalície vyhodili, považoval by to za diktatúru. Dodal, že názory si už vydiskutoval aj s predsedom hnutia a keďže nie je jediný s podobným zmýšľaním, majú sa tomu venovať aj na poslaneckom klube.



Kollár, ktorý je zároveň primátorom Hlohovca, oznámil v stredu odchod z koalície aj zo strany Za ľudí. V stanovisku poukázal na zlú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a vysoké počty úmrtí. Opatrenia vlády podľa neho nefungujú. Vyzýva na vyvodenie politickej zodpovednosti a zmenu manažmentu pandémie. Poznamenal, že v každej demokratickej európskej krajine by odstúpil minimálne minister zdravotníctva, no v prípade Slovenska by mal vyvodiť zodpovednosť i premiér Igor Matovič (OĽANO).



V NR SR bude Kollár pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bol podpredsedom Za ľudí, v auguste minulého roka kandidoval za šéfa strany. Po jeho odchode bude mať klub Za ľudí 11 poslancov, vládna koalícia bude mať po novom v parlamente 94 poslancov.