B. Kollár ubezpečil R. Stefanchuka o podpore Ukrajiny pri vstupe do EÚ

Bratislava 2. marca (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) ubezpečil svoj ukrajinský náprotivok Ruslana Stefanchuka, že Ukrajina má plnú podporu Slovenska pri prístupových rokovaniach do Európskej únie (EÚ). Urobil tak počas ich telefonátu v stredu dopoludnia. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Predseda ukrajinského parlamentu mal Kollára požiadať aj o vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou a vytvorenie mierových zložiek NATO na jej území. "Toto nie je rozhodnutie, ktoré môže SR urobiť sama, je na to potrebný diskurz na úrovni všetkých členov Severoatlantickej aliancie," vysvetlil šéf slovenského parlamentu.



Stefanchuk sa mal zároveň poďakoval za pomoc, ktorú Slovenská republika poskytuje jeho krajine, a to najmä za pomoc Ukrajincom hľadajúcim u nás útočisko. Kollár ho mal ubezpečiť, že Slovensko bude aj naďalej pomáhať Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné.