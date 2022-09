B. Kollár: Ústava by si zaslúžila viac úcty, jej text treba skúmať

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ústava SR by si zaslúžila od nás všetkých viac úcty i rešpektu. Je potrebné jej text skúmať a nájsť kritické miesta, ktoré by bolo treba zhodnotiť, prípadne zmeniť. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) počas slávnostnej schôdze pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy. Dodal, že by sa z ústavy nemal stať neustále meniaci sa zákon, v ktorom sa ľudia nebudú vedieť orientovať.



"Žiadne ľudské dielo nie je dokonalé. Určite má svoje chybičky aj naša ústava. Ale nemôžeme nekonštatovať, že za tridsať rokov nedošlo k žiadnej kolízii vo verejnom živote, ktorá by bola zapríčinená zlou textáciou ústavy," povedal Kollár.



Hlasy, ktoré volajú po prijatí novej ústavy, nepokladá za oprávnené. "Určite je potrebné jej text podrobne skúmať, nájsť kritické miesta, ktoré by bolo treba zhodnotiť a prípadne zmeniť. Ale ústava ako celok by nemala byť posielaná do koša, len preto, že niekto si myslí, že je treba niečo nové," uviedol.



Ústava bola v niektorých prípadoch novelizovaná oprávnene, niekedy zbytočne, myslí si Kollár. "Nezávislý pozorovateľ niekedy môže dôjsť k presvedčeniu, že niektorí politici by chceli buď všetko dopodrobna popísať a ústavne ochrániť, alebo sa cez ústavu snažia naplniť svoje politické ciele," skonštatoval.



Ani jedna cesta podľa šéfa parlamentu nie je správna. "Ústava by mala popisovať len najvšeobecnejšie princípy, na ktorých je štát postavený," doplnil s tým, že by sa z nej nemal stať sústavne meniaci sa zákon, v ktorom sa ľudia nebudú vedieť orientovať.



Kollár pripomenul, že pred 30 rokmi sa prijala prvá skutočne demokratická ústava platná na území Slovenska, ktorú prijal legitímny orgán a zodpovedala kritériám demokratického právneho štátu.



Predseda parlamentu pripomenul aj históriu tvorby právnych základov nášho štátu. "Predstavy o tom, ako by malo vyzerať vnútorné usporiadanie sú rovnako staré, ako boj Slovákov za svoje samourčenie," skonštatoval.



Prijatie Ústavy SR bolo podľa Kollára jedným z krokov na ceste k pokojnému a organizovanému rozdeleniu federácie. "Avšak napriek tomu, že sa naša spoločná cesta s českými bratmi vtedy rozdelila, dnes si nás, Slovákov, za tento odvážny krok vážia," pripomenul s tým, že česká mincovňa pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR venovala poslancom NR SR 150 špeciálnych strieborných mincí. "Tento dar je nielen znakom pretrvávajúcej spolupatričnosti, ale aj prejavom úcty k našej ústave, ktorá tvorí základ slovenskej štátnosti," dodal.