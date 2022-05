B. Kollár: V dejinách sú osobnosti, ktoré sa zapíšu natrvalo do pamäte

Bratislava 4. mája (TASR) – Medzi osobnosti národných dejín, na ktoré národ napriek rôznym turbulenciám politického vývinu za posledných 100 rokov nezabudol, patrí predovšetkým Milan Rastislav Štefánik. Uviedol to predseda Sme rodina Boris Kollár pri príležitosti 103. výročia Štefánikovej tragickej smrti. Jeho pamiatku si v stredu uctil položením vencov k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave. Na pietnom akte sa zúčastnil aj premiér Eduard Heger (OĽANO).zdôraznil Kollár.Štefánikov život označil za zaujímavý, inšpirujúci a prínosný pre slovenský národ, je preto dôležité, aby sme si ho pripomínali. Jeho tajomstvo spočíva podľa Kollára v jeho tvrdej práci v odboroch, v ktorých pracoval, či v oblastiach, v ktorých sa pohyboval. Boli nimi napríklad astronómia, diplomacia či vojenstvo.podotkol Kollár. Pripomenul, okrem iného, že nie každému sa podarí presvedčiť vládnucich tohto sveta, aby sa prestali pozerať na svet okolo seba v ustálených, stáročia vymedzených geopolitických celkoch a súhlasili s vytvorením nových štátov na princípe sebaurčenia národov. Podľa Kollára netreba zabúdať ani na to, že výsledkom Štefánikovej práce bola aj vznik samostatného Československa, ktoré sa malo v jeho predstavách stať domovom a vlasťou slovenského národa.Premiér označil Štefánika za výraznú osobnosť dejín, za vzor slušnosti, morálnosti a odvahy.povedal Heger.Na Štefánika si zaspomínal aj šéf rezortu slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý si jeho pamiatku uctil pri pamätníku v Ivanke pri Dunaji. Jeho kroky označil za inšpiráciu.skonštatoval Korčok.Jeho kroky označil za inšpiráciu. Vyzdvihol odvahu brániť pravdu, fakt, že rozumel zmyslu diplomacie so striktným presadzovaním záujmu štátu a národa. Jeho diplomatická práca zároveň ukazuje, čo znamená vlastenectvo bez nacionalizmu, bez šovinizmu, bez nenávisti. Pripomenul tiež, že Štefánik dobre rozumel tomu, aké dôležité je mať bojaschopnú armádu.odkázal Korčok. Štefánika by sme mali podľa neho vidieť nielen ako