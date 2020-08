Kollár víta vyčlenenie financií pre pracovníkov v tzv. prvej línii

Bratislava/Banská Bystrica 17. augusta (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) víta krok vlády vyčleniť 50 miliónov eur pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí, v tzv. prvej línii. Povedal to v pondelok počas pracovného výjazdu v Banskobystrickom kraji.



"Ja to vítam, myslím si, že je to veľmi dobrý krok zo strany vlády smerom k ľuďom a keďže takýto objem peňazí bola schopný ušetriť a pustiť smerom k ľuďom, je to silná pomoc. Je to jasné stanovisko vlády smerom k ľuďom, že im chceme pomáhať," povedal novinárom. Pripomenul, že keď sa vláde niečo podarí ušetriť, prostriedky nezmyselne neminie, ale rozdá a vráti ich späť daňovým poplatníkom.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) v piatok (14. 8.) informoval o vyčlenení prostriedkov pre pracovníkov v prvej línii. Peniaze dostanú lekári, sestry, vojaci, policajti, hasiči či zamestnanci domovov sociálnych služieb.



Premiér sa tak podľa svojich slov rozhodol na základe priaznivých ekonomických aj zdravotných výsledkov. Peniaze si budú deliť ministerstvá zdravotníctva, vnútra, obrany a rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.