B. Kollár volá v prípade guvernéra NBS Petra K. po zdržanlivosti

Bratislava 14. apríla (TASR) – Šéf opozičnej SaS Richard Sulík vyzýva guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra K., aby odstúpil zo svojej funkcie. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár volá po zdržanlivosti. Treba si podľa neho počkať až na právoplatné rozhodnutie súdu. Uviedli to v diskusnej relácii TV Joj Na hrane. Reagovali na skutočnosť, že Peter K. bol trestným rozkazom neprávoplatne uznaný za vinného z podplácania.



Kollár síce považuje za problém, že guvernér NBS čelí podozreniam z podplácania, poukázal však na to, že rozhodnutie súdu nie je právoplatné. "Len teraz sa dostane k súdnemu procesu," zdôraznil. "Je veľká medzinárodná hanba, aby bol guvernér banky odsúdený úplatkár. Je jedno, či je to právoplatné alebo neprávoplatné," reagoval Sulík.