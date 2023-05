B. Kollár: Voľby budú 30. septembra, skorší termín poslanci nepodporia

Bratislava 9. mája (TASR) - Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra, na skorší termín nie je podpora 90 poslancov v parlamente. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v reakcii na opozičné pokusy o zmenu termínu. Smer-SD inicioval mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce docieliť voľby začiatkom júla. Kollár ju zvolá na štvrtok (11. 5.) alebo piatok (12. 5.).



"OĽANO a SaS jasne povedalo, že skorší termín neodsúhlasia. Táto snaha je zasa len bublina a naháňanie si tlačoviek Fica a Pellegriniho," povedal Kollár s tým, že na skorší termín nemajú vopred dohodnutú podporu 90 poslancov.



Keď strana SaS v decembri 2022 iniciovala pád vlády, Smer-SD a Hlas-SD sa podľa Kollára mali s ňou dohodnúť na skoršom termíne volieb na jar. Kompromis sa však našiel až na septembrovom termíne. Preto podľa neho voľby nebudú skôr.



Opozičný Smer-SD chce na mimoriadnom rokovaní NR SR presadiť uznesenie vo vzťahu k prípadnej úradníckej vláde, docieliť chce skorší termín predčasných parlamentných volieb, a to 1. alebo 8. júla. Vláda by musela predložiť aj návrhy zmien zákonov upravujúcich lehoty a podmienky dôležité pre konanie parlamentných volieb v júlovom termíne.