B. Kollár vyjadril sústrasť pozostalým zavraždeného poslanca D. Amessa

Bratislava 16. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) zaslal v súvislosti so smrťou britského poslanca Davida Amessa sústrastný telegram predsedovi Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva Lindsayovi Hoyleovi. Pozostalej rodine zavraždeného poslanca zaželal veľa síl a vyjadril im podporu. Kollár tiež odsúdil akékoľvek násilie na volených zástupcoch strán.



"Vyjadrujem úprimnú sústrasť najbližšej rodine, blízkym priateľom a kolegom pána poslanca. Táto správa ma ľudsky zasiahla a úprimne ma to mrzí," uviedol Kollár v kondolencii. "V týchto ťažkých chvíľach som v myšlienkach so smútiacou rodinou a prajem im veľa síl," dodal.



Poslanec britskej Konzervatívnej strany David Amess zomrel v piatok (15. 10.) v dôsledku zranení. V jeho volebnom obvode ho pri stretnutí s voličmi viackrát bodol 25-ročný útočník. K udalosti došlo v metodistickom kostole Belfairs v meste Leigh-on-Sea, približne 62 kilometrov východne od metropoly Londýn.