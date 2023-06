B. Kollárovi chýbala v PVV väčšia adresnosť v sociálnej sfére

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslancom Sme rodina chýbala v programovom vyhlásení vlády (PVV) väčšia adresnosť v rámci sociálnej sféry. Predseda parlamentu a hnutia Boris Kollár to uviedol po štvrtkovom hlasovaní o dôvere vláde, v ktorom sa poslanci Sme rodina zdržali. "(Dokument) bol všeobecný a nebol konkrétny, to nám tam prekážalo," zdôvodnil.



Ak by výsledok hlasovania záležal iba od klubu Sme rodina, hlasoval by podľa Kollára za. Dopredu však bolo podľa neho jasné, že programové vyhlásenie neprejde.



Považuje za správne, že vláda bude mať vzhľadom na nezískanú dôveru v parlamente obmedzené kompetencie v zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. "Toto od tejto vlády neočakávame. Skôr by sme očakávali, aby toto vôbec nerobila. Nemá na to kompetenciu. Chceme, aby o všetkom rozhodoval výbor Národnej rady SR," dodal.



Kollár nemá výhrady voči žiadnemu z ministrov. Neprekáža mu teda, že parlament ich nebude môcť odvolávať. Nevylúčil podporu vládnych návrhov v parlamente.



Šéf parlamentu tiež pozitívne zhodnotil, že premiér aj s členmi vlády počas rozpravy k programovému vyhláseniu sedeli v pléne.



Vláda Ľudovíta Ódora vo štvrtok nezískala dôveru parlamentu. Prezidentka Zuzana Čaputová ju v zmysle ústavy poverí vykonávaním jej pôsobnosti až do zostavenia novej vlády, ktorá vzíde zo septembrových predčasných parlamentných volieb.