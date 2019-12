B. Mišina: Kresťanské sviatky sú pre farárov ECAV pracovnými dňami

Bratislava 23. decembra (TASR) – Kresťanské sviatky sú pre farárov a farárky Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku "pracovnými dňami". Pre TASR to uviedol osobný tajomník generálneho biskupa ECAV na Slovensku Boris Mišina.



"Vieme, že slávnostných bohoslužieb sa zúčastnia aj ľudia, ktorí bežne do kostola nechodia. A tak sa snažíme pripraviť sa tak, aby aj ich Božie slovo oslovilo a snáď aj priviedlo k hlbšiemu prežívaniu viery v Pána Boha nielen na sviatky," uviedol Mišina. Podotkol, že aj evanjelickí farári a farárky sa z Vianoc tešia ako každá iná bežná rodina. "Väčšina z nás evanjelických farárov máme svoje rodiny a tak starosť o všetky prípravy doma je predovšetkým na našich manželských partneroch. O to vzácnejšie sú nám chvíle, keď počas týchto dní môžeme byť aj s nimi a tešiť sa, že jeden druhého máme a že narodené Dieťa Ježiš prišlo na svet aj kvôli nám a našim ratolestiam," poznamenal.



Mišina vidí za zvýšeným počtom veriacich v kostole počas vianočných sviatkov Božiu snahu byť blízko veriacim. "To Boží duch nám dáva vôľu do kostola prísť, aj keď si možno počas roka na to nenájdeme čas. Pán Boh je k nám dobrý. Pozýva nás, aby sme sa blížili aj my k nemu. Tomu, kto tak urobí, sľubuje svoju trvalú prítomnosť a požehnanie. To je jedna rovina, prečo ľudia počas sviatkov vyhľadávajú kostoly," povedal Mišina. Druhú rovinu vidí v tom, že v slovenskom národe je zakorenené to, že sme kresťanským národom.