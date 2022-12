B. Ricziová sa opätovne stane sudkyňou Všeobecného súdu EÚ

Bratislava 18. decembra (TASR) – Sudkyňa Beatrix Ricziová spĺňa podmienky na vykonávanie funkcie sudkyne na Všeobecnom súde EÚ. Vyplýva to zo stanoviska poradného výboru Rady EÚ. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller. Nič by teda nemalo brániť tomu, aby sa opätovne oficiálne ujala funkcie.



"Spĺňa všetky podmienky na vykonávanie funkcie sudkyne na Všeobecnom súde Európskej únie," uvádza sa v stanovisku poradného výboru Rady EÚ pre menovanie sudcov, ktoré TASR sprostredkovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR.



Ricziová bola sudkyňou na Všeobecnom súde EÚ aj v závere predošlého funkčného obdobia. Predtým zastupovala SR pred európskymi súdmi. Okrem iného pôsobila aj na Úrade vlády SR. Venuje sa i publikačnej činnosti. Ovláda angličtinu, francúzštinu a nemčinu.



Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Funkčné obdobie sudcov je šesť rokov. Skladá sa z dvoch sudcov za každý členský štát EÚ. Rovnako ako Súdny dvor EÚ, aj Všeobecný súd EÚ sídli v Luxemburgu.



Rozhoduje najmä o žalobách podaných fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré smerujú k zrušeniu aktov inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ, alebo o žalobách podaných tými istými osobami proti nečinnosti týchto inštitúcií, orgánov a agentúr. Tiež rozhoduje o niektorých žalobách podaných členskými štátmi proti Komisii, Rade EÚ, o žalobách vo veciach duševného vlastníctva. Do jeho pôsobnosti patrí aj rozhodovanie o sporoch medzi inštitúciami Európskej únie a ich zamestnancami.