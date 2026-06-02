B. Šmída končí vo funkcii riaditeľa Správy slovenských jaskýň

Na snímke riaditeľ Správy slovenských jaskýň Branislav Šmída. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Riaditeľ Správy slovenských jaskýň (SSJ) Branislav Šmída sa rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie. Rozhodnutie ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľa prijal z osobných, rodinných a profesijných dôvodov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

Šmída podľa ŠOP prihliadal aj na sériu medializovaných útokov a verejných kontroverzií, ktoré v ostatnom období sprevádzali jeho pôsobenie. „Napriek svojmu presvedčeniu o správnosti a odbornosti vykonávanej práce sa rozhodol uprednostniť záujmy inštitúcie a ochranu jej dobrého mena,“ spresnila ŠOP.

Zároveň dodala, že rešpektuje jeho postoj, ktorého cieľom je, aby odborná organizácia ochrany prírody nebola vťahovaná do verejných polemík či politických sporov. „Našou prioritou ostáva stabilita a odborné vedenie v oblasti ochrany prírody vrátane správy jaskýň,“ uzavrela ŠOP.
