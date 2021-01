B. Štiavnica a Štiavnické vrchy sú lákadlom aj v zimných mesiacoch

Na archívnej snímke rodný dom Maríny Sládkovičovej, kde je v súčasnosti zriadená známa Banka lásky v Banskej Štiavnici, 18. júla 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na archívnej snímke lyžiari v lyžiarskom stredisku Salamandra Resort v obci Hodruša–Hámre v okrese Žarnovica. Foto: TASR – Lenka Krošláková

Banská Štiavnica 3. januára (TASR) – Mesto Banská Štiavnica a jeho okolie je turistami vyhľadávané aj počas zimného obdobia. Vďačí za to najmä prírodnému bohatstvu, baníckej histórii, romantickým scenériám či širokým možnostiam športových a voľnočasových aktivít. Podrobnosti z oblasti zimného cestovného ruchu pre TASR priblížil riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Štiavnica Igor Kuhn.uviedol Kuhn s tým, že región ponúka okrem prírodného bohatstva aj to kultúrne spojené najmä s banskou históriou.Ako pre TASR potvrdil za Informačné centrum (IC) mesta Ján Sedilek, záujem turistov o Banskú Štiavnicu počas zimného obdobia v posledných rokoch rastie. Kým v roku 2017 priestory IC počas zimy navštívilo 4827 ľudí, v roku 2018 to už bolo 5327 a v roku 2019 takmer 6500 turistov. V samotnom meste návštevníkov lákajú najmä múzeá a galérie Slovenského banského múzea či obľúbená Banka Lásky, ktoré sú však pre aktuálnu situáciu s pandémiou nového koronavírusu pre turistov neprístupné.V okolí Banskej Štiavnice sú rovnako ako počas leta aj v zimných mesiacoch vyhľadávané tajchy.prezradil Kuhn. Upozorňuje však, že korčuľovanie na zamrznutých tajchoch je iba na vlastnú zodpovednosť, treba pozorne sledovať počasie a dbať na opatrnosť.Štiavnické vrchy ponúkajú aj široké možnosti zimnej turistiky. Častým a obľúbeným prírodným javom je inverzia, keď sa nad hmlou vytŕča iba známa banskoštiavnická Kalvária.poznamenal Kuhn.Na svoje si v okolí mesta prídu aj priaznivci bežeckého lyžovania, v Štiavnických vrchoch majú k dispozícii 45 km značených trás s rôznym stupňom náročnosti. Pre lyžiarov je k dispozícii stredisko Salamandra resort, ktoré v pondelok 28. decembra odštartovalo tohtoročnú sezónu spustením malého vleku.povedal Kuhn.zhodnotil Kuhn.