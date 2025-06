B. Suska prekvapili závery europoslancov z monitorovacej skupiny

Bratislava 4. júna (TASR) - Ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) prekvapili závery, aké urobili europoslanci z monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva. Ich záverečná správa bola podľa neho odlišná od toho, o čom ich informoval rezort spravodlivosti v rámci rozhovorov na Úrade vlády SR, či Súdna rada SR.



„Považujeme to za naozaj veľmi nevyberavý spôsob robenia politiky zo strany Európskeho parlamentu a poslancov Európskeho parlamentu najmä v tom, že my sme mali s nimi dlhé rozhovory, vyše hodinové sedenie, kde sme ich informovali o všetkých otázkach, na ktoré sa pýtali,“ zhrnul v stredu Susko.



Pripomenul, že všetky predmetné otázky boli prediskutované s Európskou komisiou v priebehu minulého aj tohto roka so záverom, že Slovensko spĺňa všetky predpoklady na ochranu finančných záujmov Európskej únie aj z hľadiska právneho štátu.



Štvorčlenná delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci absolvovala na Slovensku dvojdňovú monitorovaciu návštevu. Predsedníčka monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva Sophie Wilmésová po nej vyjadrila znepokojenie nad smerovaním Slovenskej republiky. V zisteniach poukázala napríklad na nevhodnú rétoriku vládnych predstaviteľov nielen voči opozícii, ale aj voči sudcom či médiám.