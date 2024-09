B. Susko: Hlas-SD podporí otvorenie schôdze na odvolanie M. Šimečku

Bratislava 8. septembra (TASR) - Strana Hlas-SD podporí otvorenie schôdze, na ktorej chce Smer-SD a SNS odvolávať opozičného podpredsedu parlamentu Michala Šimečku (PS). Koalícia tvrdí, že Šimečka organizovaním protestov zakrýval tému poberania štátnych dotácií svojimi rodinnými príslušníkmi. V diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) v relácii uviedla, že protesty iniciovala SaS a so Šimečkovcami nesúviseli.



"Náš koaličný partner, pokiaľ mám správne informácie, povedal, že podporí otvorenie schôdze, a potom podľa vývoja samotnej diskusie sa rozhodne, ako zahlasuje," vyhlásil Susko s tým, že sa aktuálne nedá povedať, ako budú poslanci Hlasu-SD hlasovať.



Kolíková pripomenula podozrenia, že návrh na odvolanie Šimečku mal písať riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar. "Nebýva zvykom, aby koalícia takto kádrovala predstaviteľov opozície na základe vymyslených dôvodov. Toto sa stáva skutočnosťou a je to iba ukážka toho, ako si vládna koalícia predstavuje demokraciu," vyhlásila Kolíková.