B. Susko hovorí pri súdnej mape o údere pod pás legislatívnemu procesu

Bratislava 25. marca (TASR) - Predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a opozičný poslanec Boris Susko (Smer-SD) hovorí pri súdnej mape, pozmeňujúcich návrhoch a presúvaní rokovania o údere pod pás legislatívnemu procesu. Namieta, že koalícia predkladá do Národnej rady (NR) SR návrhy, na ktorých nie je dohodnutá, následne rokuje o zmenách aj v druhom čítaní a ak sa nestihne nájsť dohoda, prerušuje sa schôdza na týždeň a následne príde koalícia s úplne odlišným návrhom.



"Keď to nestihnú dorokovať ani v rámci štandardného času schôdze, ako to je teraz, tak sa preruší schôdza a presúva sa to o týždeň neskôr len preto, že nie sú dohodnutí. Toto je úder pod pás celému legislatívnemu procesu," podčiarkol Susko. pripomenul tiež, že v minulosti bolo zaužívané termínovanie bodov len ministrom, a to iba v prípade zahraničných ciest. Namieta, že v tomto volebnom období sa termínujú aj poslanecké novely.



Smer-SD podľa jeho slov považuje za absolútne katastrofálne, že sa počas legislatívneho procesu licituje o tom, ktorý súd má byť zrušený a ktorý nie. "V zásade sa vôbec nejde podľa nejakej koncepcie alebo analýzy, z ktorej by malo vyjsť, akým spôsobom by sa mal zabezpečiť cieľ, ktorý to má plniť. To znamená zefektívniť súdne konania a rýchlosť konaní," skonštatoval Susko. Hovorí o lobistických tlakoch v rámci vyjednávaní poslancov a regiónov.



Namieta, že napokon bude z reformy úplne iný návrh ako prezentovala v úvode ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Nevie to obhájiť žiadnymi logickými argumentami, ani argumentami z hľadiska efektivity súdnych konaní a prístupu občanov k súdu," dodal.



Ondrej Dostál (SaS) podotkol, že výsledkom rokovania parlamentu má byť schvaľovanie zákonov a nemá zmysel hlasovať o návrhoch, ak na nich nie je dohoda. "Politická realita je, že rokovania prebiehajú do poslednej chvíle," uviedol. Je však podľa neho lepšie schváliť zásadné a potrebné reformy aj s dodatočnou dohodou, ako ich neschváliť vôbec.



Juraj Šeliga (Za ľudí) poznamenal, že rokovania sú náročné. "Vždy sa to na konci podarí tak, aby to prešlo v podobe, ktorá posúva krajinu dopredu, ktorá posúva aj jednotlivé systémy. Aj na môj vkus to trvá dlhšie ako treba. Niekedy sa mi zdá, že ministri to podceňujú," uviedol s tým, že niektoré návrhy by mohli byť lepšie pripravené. Výsledok je však podľa neho dobrý a neprijímajú sa zlé reformy.