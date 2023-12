B. Susko: Na sídlo Najvyššieho súdu sa malo myslieť v pláne obnovy

Bratislava 30. decembra (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) považuje za obrovskú chybu, že na obnovu sídla Najvyššieho súdu (NS) SR neboli vyčlenené finančné prostriedky z plánu obnovy. Je podľa neho problém, že súd dočasne sídli vo viacerých budovách naprieč Bratislavou.



"Dnes Najvyšší súd SR pracuje na štyroch miestach v rámci Bratislavy v prenajatých priestoroch, ktoré zároveň dramatickým spôsobom zvyšujú náklady na jeho činnosť," povedal minister v rozhovore pre TASR. Prípadný návrat NS SR do budovy na Župnom námestí podľa neho nie je otázkou najbližších mesiacov.



Susko zdôraznil, že NS SR by mal mať ako najvyššia súdna inštancia aj zodpovedajúce sídlo. "Považujeme to za veľmi dôležitú tému, ale situácia je taká, že sa tento problém dlho neriešil," dodal.



Minister priblížil, že o tejto téme komunikuje nielen s vedením súdu, ale aj s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy a tiež s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



"Budeme musieť nájsť nejaké riešenie," dodal. Ani štyri roky však podľa neho nebudú stačiť na to, aby bola otázka sídla NS SR definitívne vyriešená. "Ale určite bude stačiť na to, aby sme našli riešenie a minimálne ho začali procesovať," doplnil.