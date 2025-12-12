< sekcia Slovensko
Susko: Novela Trestného zákona neprináša revolúciu, ale právnu logiku
Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Schválená novela Trestného zákona, ktorou sa mení aj Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov, podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) neprináša revolúciu, ale zdravý rozum a právnu logiku. „Nič dramatické sa nemení a princípy spravodlivosti zostávajú zachované,“ ubezpečil s tým, že novela nezrušila inštitút spolupracujúceho obvineného, neoslabila boj proti korupcii, nespôsobuje kolaps vyšetrovaní, ale posilňuje kvalitu dokazovania a dôveryhodnosť súdnych rozhodnutí. Reakcie opozície v súvislosti so schválenými zmenami označil za veľký cirkus. Minister to uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
„Novela zavádza jediné mimoriadne logické a potrebné pravidlo, ak sa preukáže, že kajúcnik v inom trestnom konaní napríklad ako svedok klamal v podstatnej okolnosti, jeho výpoveď nemôže byť použitá. Nevylučuje to jeho výpoveď však úplne. Tak, ako doteraz, rozhodne o tom výlučne súd, či išlo o lož alebo zamlčanie v podstatných skutočnostiach. Inými slovami, či je takýto spolupracujúci obvinený dôveryhodnou osobou. Súd bude teda aj naďalej hodnotiť dôveryhodnosť výpovede, skúmať kontext, porovnávať výpovede v rôznych konaniach a posudzovať, či kajúcnik hovoril pravdu alebo nie,“ ozrejmil Susko.
Poukázal na to, že Európsky súd pre ľudské práva opakovane upozornil na riziká výpovedí takýchto svedkov, že ich výpovede neboli dostatočne overené, že sa ignorovali alternatívne verzie udalostí a že sa poskytovali výhody mimosúdnej kontroly. „Táto úprava reaguje práve na tieto konkrétne výhrady. Ak má byť niekto odsúdený, musí to byť na základe preukázateľných dôkazov, konzistentných výpovedí, nezávislého preverenia tvrdení a rozhodnutia súdu, nie na základe jednej výpovede človeka, ktorý má osobný záujem získať výhody vo vzťahu k vlastnej trestnej činnosti,“ skonštatoval minister.
Susko vo videu zareagoval aj na štvrtkové (11. 12.) dianie v Národnej rade SR. Ostro odsúdil verbálne a fyzické útoky poslancov. Zároveň skritizoval dvojaký meter v prístupe opozície. „Som rozčarovaný nad mlčaním poslankýň Progresívneho Slovenska a SaS, keď došlo k hrubým, slovným aj fyzickým útokom na kolegyne poslankyne zo strán Smer-SD a Hlas-SD. Práve PS je veľmi citlivé vždy, keď ide o ženy. Včera však ukázali pravú tvár, pretože, ak ide o ženy, zaujímajú ich výlučne tie, ktoré majú jediný správny, teda ten ich progresívny názor,“ skonštatoval.
Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.
„Novela zavádza jediné mimoriadne logické a potrebné pravidlo, ak sa preukáže, že kajúcnik v inom trestnom konaní napríklad ako svedok klamal v podstatnej okolnosti, jeho výpoveď nemôže byť použitá. Nevylučuje to jeho výpoveď však úplne. Tak, ako doteraz, rozhodne o tom výlučne súd, či išlo o lož alebo zamlčanie v podstatných skutočnostiach. Inými slovami, či je takýto spolupracujúci obvinený dôveryhodnou osobou. Súd bude teda aj naďalej hodnotiť dôveryhodnosť výpovede, skúmať kontext, porovnávať výpovede v rôznych konaniach a posudzovať, či kajúcnik hovoril pravdu alebo nie,“ ozrejmil Susko.
Poukázal na to, že Európsky súd pre ľudské práva opakovane upozornil na riziká výpovedí takýchto svedkov, že ich výpovede neboli dostatočne overené, že sa ignorovali alternatívne verzie udalostí a že sa poskytovali výhody mimosúdnej kontroly. „Táto úprava reaguje práve na tieto konkrétne výhrady. Ak má byť niekto odsúdený, musí to byť na základe preukázateľných dôkazov, konzistentných výpovedí, nezávislého preverenia tvrdení a rozhodnutia súdu, nie na základe jednej výpovede človeka, ktorý má osobný záujem získať výhody vo vzťahu k vlastnej trestnej činnosti,“ skonštatoval minister.
Susko vo videu zareagoval aj na štvrtkové (11. 12.) dianie v Národnej rade SR. Ostro odsúdil verbálne a fyzické útoky poslancov. Zároveň skritizoval dvojaký meter v prístupe opozície. „Som rozčarovaný nad mlčaním poslankýň Progresívneho Slovenska a SaS, keď došlo k hrubým, slovným aj fyzickým útokom na kolegyne poslankyne zo strán Smer-SD a Hlas-SD. Práve PS je veľmi citlivé vždy, keď ide o ženy. Včera však ukázali pravú tvár, pretože, ak ide o ženy, zaujímajú ich výlučne tie, ktoré majú jediný správny, teda ten ich progresívny názor,“ skonštatoval.
Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.