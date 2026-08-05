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B. Susko podáva v súvislosti s vraždou v Gelnici trestné oznámenie
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd SR pre možné porušenie povinnosti v súvislosti udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Gelnici. Disciplinárny návrh smeruje ku konkrétnej sudkyni. Poškodená podľa Suska žiadala v predprípravnom konaní informáciu o prepustení jej manžela, no túto informáciu nedostala. Susko o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Rezort spravodlivosti takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd SR. Reaguje tak na zistenie, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no podľa Suska existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.