B. Susko: Predpokladám, že kompetenčný zákon schvália v pôvodnom znení

Bratislava 14. januára (TASR) - Novelu tzv. kompetenčného zákona by mala koalícia opätovne schváliť v pôvodnom znení. Predpokladá to minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD), ktorý sa tak vyjadril v diskusnej relácii TA3 V politike. Jeho oponentka v debate, exšéfka rezortu Mária Kolíková (SaS), potvrdila, že v prípade prelomenia veta prezidentky sa opozícia obráti na Ústavný súd.



Kolíková pripomenula kritiku smerujúcu k rozpočtovej zodpovednosti, za neprijateľný tiež označila napríklad návrh týkajúci sa záväzného stanoviska na povolenie na vývoz zbraní, ktoré má mať v kompetencii už len ministerstvo obrany.



Susko nepredpokladá, že v pôvodnom schválenom návrhu nastanú zmeny. "Predpokladám, že koalícia ho schváli v pôvodnom zmení," povedal a zároveň odmietol kritiku opozície v súvislosti s obsahom legislatívnych zmien i skráteným legislatívnym konaním. Upozornil v tejto súvislosti na podobné prípady z minulosti, pri ktorých súčasnej opozícii skrátené konanie neprekážalo.



V otázke reformy Trestného zákona a témy rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Kolíková zdôraznila, že koalícia podľa nej hodnoverne nepreukázala pochybenia špeciálnej prokuratúry, ktoré by boli pádnym argumentom na jej zrušenie. "Dôvodom tohto kroku je snaha rozmetať prípady, ktorými sa zaoberajú špeciálni prokurátori," upozornila, naznačila pritom, že dotiahnutie závažných káuz bude v takom prípade otázne. Opozícia je podľa nej pripravená obrátiť sa aj Ústavný súd.



Susko pri dôvodoch na zrušenie špeciálnej prokuratúry poukázal na "anomálne" postavenie ÚŠP v systéme prokuratúry a nerešpektovanie rozhodnutí Generálnej prokuratúry (GP) SR, zopakoval argumenty o systémovej zaujatosti ÚŠP, manipuláciách pri vyšetrovaní a spolitizovaní úradu pod vedením Daniela Lipšica. Zdôraznil však, že rušením ÚŠP sa nerušia kauzy, ktorými sa zaoberal.



V otázke zmeny trestných sadzieb Susko zopakoval snahu o prechod k restoratívnej justícii, v rámci ktorej sa rozširujú možnosti ukladania alternatívnych trestov a zlepšujú podmienky na ukladanie primeraných trestov súdmi v jednotlivých prípadoch. "My harmonizujeme trestné sadzby s tými, ktoré sa uplatňujú v okolitých krajinách, kde pochopili, že vysoké tresty sami o sebe neodrádzajú od páchania ďalších trestných činov," upozornil.



Exministerka spravodlivosti zopakovala svoje výhrady týkajúce sa nízkych trestných sadzieb pri majetkových trestných činoch i zmien pri posudzovaní trestných činov a priestupkov.



Vyjadrili sa aj k diskutovanej téme nehody podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka. Susko si počká na vyšetrenie prípadu, Kolíková je presvedčená o tom, že Danko by mal vyvodiť politickú zodpovednosť, očakáva však, že sa tak nestane. "Sme preto pripravení iniciovať mimoriadne rokovanie o jeho odvolaní," upozornila.