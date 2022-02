B. Susko pripomína povinnosť podať do 30. apríla majetkové priznanie

Bratislava 20. februára (TASR) - Verejní funkcionári musia do 30. apríla podať majetkové priznanie za predchádzajúci rok. Túto povinnosť majú aj tí, ktorí počas minulého roka prestali byť verejnými funkcionármi. Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD) pripomína tento termín a upozorňuje funkcionárov na ich povinnosti.



"Verejní funkcionári majú povinnosť podať oznámenie o svojich majetkových pomeroch vždy vtedy, ak sa ujmú funkcie verejného funkcionára, a to v lehote do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie. Potom majú tú povinnosť každý rok do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok," skonštatoval Susko.



V minulom roku bol podľa Suska kameň úrazu práve v tom, že si mnohí mysleli, že priznanie podať nemusia, ak prestali byť v predošlom roku funkcionármi. "To je omyl. Verejný funkcionár musí podať v nasledujúcom kalendárnom roku majetkové priznanie. V zmysle ústavného zákona sa ešte rok po skončení verejnej funkcie považuje pre účely podania oznámenia za verejného funkcionára, čiže do 30. 4. musí podať oznámenie za predchádzajúci rok, hoci v tom roku skončil výkon verejnej funkcie," vysvetlil.



Doplnil, že okrem toho musia verejní funkcionári, ktorí poskytovali niekomu dotáciu či štátnu pomoc, podať ešte jedno oznámenie iného typu do jedného mesiaca po skončení roka od výkonu funkcie. "Ale to je iné oznámenie, ktoré rieši konflikt záujmov a nie majetkové pomery," poznamenal. Upozornil, že verejní funkcionári by si mali skontrolovať, či takúto povinnosť majú.



Čo sa týka neskorého zverejňovania priznaní v uplynulých rokoch, Susko dlhodobo vysvetľuje viaceré dôvody, najmä ich neskoré podania zo strany samotných funkcionárov i nárast ich počtu po zmene legislatívy. Verí, že v tomto roku ich na webe NR SR zverejnia skôr.



Hovorilo sa aj o možných zmenách zákona v tejto oblasti. Na pôde výboru však podľa Suska diskusia neprebieha, no v koalícii sa má tomu venovať pracovná skupina pripravujúca novelizáciu ústavného zákona. "Pokiaľ som informovaný, koalícia má zámer vytvoriť nový úrad, ktorý by to mal celé riešiť. K tomu bude potrebné pripraviť celú legislatívu," uviedol. Myslí si však, že až taká zmena, ako vytváranie nového úradu s päťdesiatimi zamestnancami, nie je potrebná. Hovorí o ďalšej záťaži verejnej správy. Myslí si, že problémy sa dajú vyriešiť aj precizovaním niektorých ustanovení súčasnej legislatívy.