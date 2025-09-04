Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Slovensko

B. Susko pripustil konsolidačné opatrenia v justícií a väzenstve

.
Na snímke minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Minister konštatoval, že konsolidácia v rezorte spravodlivosti sa bude robiť ťažko, keďže 98 percent jeho obligatórnych výdavkov tvoria tie na súdnictvo a väzenstvo.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. septembra (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pripustil konsolidačné opatrenia v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a justícií. Uviedol to vo štvrtok pred novinármi. V prípade tovarov a investícií, na ktoré má rezort vyčlenené dve percentá z rozpočtu, priestor na šetrenie nevidí.

Minister konštatoval, že konsolidácia v rezorte spravodlivosti sa bude robiť ťažko, keďže 98 percent jeho obligatórnych výdavkov tvoria tie na súdnictvo a väzenstvo. V nich sú zahrnuté napríklad zabezpečovanie chodu jednotlivých ústavov, chodu justície, mzdové náklady, preplácanie znaleckých tlmočníckych nákladov, nákladov na povinnú obhajobu a podobne.

„Bude sa nám to robiť veľmi ťažko, ale budeme musieť nájsť nejaké rezervy a ušetriť sumu, na ktorej sa s ministerstvom financií dohodneme,“ ozrejmil. To, akú sumu bude šetrenie dosahovať, nezodpovedal.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému