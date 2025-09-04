< sekcia Slovensko
B. Susko pripustil konsolidačné opatrenia v justícií a väzenstve
Minister konštatoval, že konsolidácia v rezorte spravodlivosti sa bude robiť ťažko, keďže 98 percent jeho obligatórnych výdavkov tvoria tie na súdnictvo a väzenstvo.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pripustil konsolidačné opatrenia v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a justícií. Uviedol to vo štvrtok pred novinármi. V prípade tovarov a investícií, na ktoré má rezort vyčlenené dve percentá z rozpočtu, priestor na šetrenie nevidí.
Minister konštatoval, že konsolidácia v rezorte spravodlivosti sa bude robiť ťažko, keďže 98 percent jeho obligatórnych výdavkov tvoria tie na súdnictvo a väzenstvo. V nich sú zahrnuté napríklad zabezpečovanie chodu jednotlivých ústavov, chodu justície, mzdové náklady, preplácanie znaleckých tlmočníckych nákladov, nákladov na povinnú obhajobu a podobne.
„Bude sa nám to robiť veľmi ťažko, ale budeme musieť nájsť nejaké rezervy a ušetriť sumu, na ktorej sa s ministerstvom financií dohodneme,“ ozrejmil. To, akú sumu bude šetrenie dosahovať, nezodpovedal.