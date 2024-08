B. Susko: SaS klame, že sa po trestnej novele začalo masívne kradnúť

Bratislava 26. augusta (TASR) - Opozičná SaS klame, že sa po novele Trestného zákona začalo na Slovensku masívne kradnúť. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na sociálnej sieti s tým, že žiadna štatistika o údajnom päťnásobnom náraste krádeží neexistuje. Stranu kritizuje aj za to, že ňou navrhovaná zmena zníženia hranice výšky škôd systémovo nič nerieši a súčasnej vláde neprináša žiadnu alternatívu.



"Sme v permanentnom kontakte s Prezídiom Policajného zboru, žiadna takáto štatistika neexistuje, sú to absolútne vymyslené lži. Okrem toho aj predstavitelia Zväzu obchodu SR potvrdili, že táto situácia sa bude musieť vyhodnocovať oveľa dlhšie," uviedol Susko.



Ako poznamenal, v praxi ide o rovnakú situáciu, či niekto ukradne mobilný telefón za 499 eur alebo 699 eur. Výška škody, od ktorej je skutok trestným činom, podľa neho vždy bola a je aj dnes naviazaná na výšku minimálnej mzdy. "Akonáhle niekto niečo ukradne, je to protiprávny čin, za ktorý hrozí sankcia a povinnosť nahradiť škodu, a to, či v konkrétnom prípade pôjde o priestupok alebo trestný čin, závisí od okolnosti spáchania takéhoto skutku," doplnil. Vyzýva zároveň opozíciu, aby nenavádzala ľudí na páchanie protiprávnej činnosti vyhláseniami, že "kradnúť sa oplatí".



Poslanci Národnej rady SR za SaS v pondelok predstavili opatrenia, ktorými chcú reagovať na situáciu po tom, ako vstúpila do platnosti novela Trestného zákona, ktorú presadila vládna koalícia.