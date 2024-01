B. Susko upozorňuje na nedostatky, ktoré priniesla reforma súdnej mapy

Bratislava 23. januára (TASR) - Reforma súdnej mapy nie je efektívna ani hospodárna, mnohým občanom priniesla zhoršenú dostupnosť súdov a zvýšenie prieťahov v konaniach. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) to uviedol na sociálnej sieti na základe prvotných informácií získaných zo slovenských súdov.



"Mala to byť reforma, ktorá prinesie špecializáciu a efektívnejšie súdne konanie, no je z toho poriadna záplava problémov. Spisy vo vreciach, násobne vyššia agenda sudcov, stúpa ich preťaženie. To sú len niektoré závažné nedostatky, s ktorými súdy musia aktuálne zápasiť," zdôraznil Susko.



Na ministerstve pokračujú podľa jeho slov v zbieraní informácií zo súdov, aby vedeli prijať adekvátne opatrenia a "napravili, čo sa napraviť dá".



Nová súdna mapa priniesla od júna 2023 okrem iného vznik mestských súdov v Bratislave a Košiciach i troch správnych súdov. Zväčšenie obvodov súdov má zas vytvoriť lepšie predpoklady na špecializáciu sudcov na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu. V priebehu dvoch-troch rokov sa očakáva aj zrýchlenie konaní. Na reformu nadväzujú investície z plánu obnovy do súdnych budov.