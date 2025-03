Susko:Zlý manažment investícií pri reforme súdnictva je Kolíkovej vina

Bratislava 21. marca (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vo svojej správe o zlom čerpaní prostriedkov z plánu obnovy určených na rekonštrukciu súdov potvrdil už vznesené varovania. V reakcii na správu NKÚ, ktorý konštatoval zlyhanie manažovania investícií pri reforme súdnictva, to uviedol minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) kladúci vinu za vzniknutú situáciu svojej predchodkyni Márii Kolíkovej (SaS).



Susko na sociálnej sieti poznamenal, že vyjadrenia NKÚ de facto kopírujú jeho slová z tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila 18. marca minulého roka. Minister vtedy predložil výsledky analýzy poukazujúcej na to, že "projekty, ktoré mali byť približne v polovici, sú na začiatku, presnejšie, v bode nula". Odmieta preto, aby zlyhania procesu mal vysvetľovať on. "Jediné, čo môžem smerom do minulosti odporučiť každému, kto žiada vysvetlenie a vyvodenie zodpovednosti, je, aby sa obrátil práve na moju predchodkyňu," dodal Susko.



Upozornil tiež, že ku krízovému riadeniu, po ktorom volajú kontrolóri, pristúpil ihneď po svojom nástupe do funkcie. "O krokoch som informoval aj prostredníctvom pravidelných odpočtov činností, ktoré ministerstvo povinne zasiela Národnej koordinačnej a implementačnej autorite, a teda v konečnom dôsledku aj Európskej komisii. V súvislosti s aplikáciou krízového manažmentu bolo zavedených viacero funkčných opatrení personálneho aj systémového charakteru, o ktorých bol informovaný aj NKÚ," skonštatoval minister.



Uistil, že hoci sa všetky peniaze, ktoré boli alokované na reformu, zachrániť nepodarí, robí rezort maximum pre to, aby aspoň časť prostriedkov neprepadla. "O aktuálnom stave pripravenosti jednotlivých projektov a časovom harmonograme ich realizácie budem s kolegami z projektového riadenia čoskoro informovať verejnosť a v prípade záujmu aj parlamentný výbor," oznámil šéf rezortu spravodlivosti.



NKÚ na základe svojich zistení v piatok upozornil, že Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR od roku 2021 zlyháva pri manažovaní investícií súvisiacich s reformou súdnictva. Existuje vysoké riziko, že Slovensko nedokáže vyčerpať financie z plánu obnovy určené na modernizáciu súdnych objektov. Kontrolóri ministerstvu odporúčajú zaviesť krízové riadenie subjektov realizujúcich investície z plánu obnovy. Kritizujú aj zmeny súdnej mapy, ktoré nepriniesli podľa nich zvýšenú efektivitu práce súdov.



Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková závery NKÚ odmieta, tvrdí, že obsahujú množstvo nepresností a negujú viaceré fakty.