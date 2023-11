B.Zurian chce priniesť na inšpekciu zákonnosť, odbornosť a nezávislosť

Bratislava 2. novembra (TASR) - Kandidát na riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) a bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian chce po menovaní do funkcie priniesť inšpekcii zákonnosť, dôveryhodnosť, odbornosť a nezávislosť. Uviedol to na štvrtkovom vypočutí pred parlamentným brannobezpečnostným výborom.



"Úlohou ÚIS nie je len postihovať a trestať policajtov. Chcem, aby tento útvar išiel k policajtom otvorenou formou, aby sa slušní policajti tohto útvaru nemuseli báť, nebol strašiakom. Hlavne chcem, aby tento útvar vnímali ako zákonný, odborný, profesionálny a spravodlivý," vyhlásil. Dodal, že inšpekcie by sa mali báť policajti, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu, a tí, ktorí kazia dobré meno svojim inštitúciám.



Pozície na útvare plánuje obsadzovať odborníkmi. Nezávislosť je podľa neho postavená na ľuďoch. Príslušníci ÚIS musia podľa neho pociťovať istotu, že nech rozhodnú akokoľvek na základe dôkazov a zákona, nebudú za svoje rozhodnutie perzekvovaní.



K otázke na svoje trestné stíhania pripomenul, že v oboch prípadoch bolo prokurátorom obvinenie zrušené ako nezákonné. Bezpečnostnú previerku nemá, plánuje o ňu požiadať. K postaveniu tzv. čurillovcov mimo služby podotkol, že všetci stíhaní policajti sú postavení mimo služby.



Vojnu v polícii by podľa Zuriana ukončilo prešetrenie informácií na oboch stranách. Plánuje na to zriadiť nový vyšetrovací tím. Je presvedčený, že bývalý policajný prezident Milan Lučanský bol zabitý.



Úrad inšpekčnej služby je osobitnou súčasťou Policajného zboru na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy. Zuriana by po vypočutí výborom mala vymenovať do funkcie vláda.