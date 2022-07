Politológ: Neviem si predstaviť model „nebyť v koalícii, byť vo vláde“

Bratislava 16. júla (TASR) - Politológ z Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Baboš si nevie predstaviť v praxi fungovanie modelu, keď sú vo vláde ministri, ktorých strana hovorí, že už nie je súčasťou koalície. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre TASR v súvislosti so situáciou v koalícii.



"Úplne štandardné to nie je. Koalícia alebo koaličná rada je niečo, čo drží koaličné strany, ktoré dávajú podporu vláde v parlamente, dokopy. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako to môže dobre fungovať, ak ministri SaS budú sedieť vo vláde, ale nebudú súčasťou koalície. Neviem si predstaviť, čo to znamená v praxi," uviedol Baboš s tým, že by teoreticky mohli hlasovať proti čomukoľvek.



Chýbal by podľa neho pocit súdržnosti i koordinácia a z dlhodobého hľadiska to môže sťažovať situáciu. Politológ vníma takéto riziko, no nemyslí si, že by chcel líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík ohroziť bežný chod a riadenie štátu. Vysvetlil tiež, že vláda by dokázala fungovať aj bez ministrov SaS, bola by uznášaniaschopná a dokázala by prijímať rozhodnutia.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) podľa politológa navonok smerom k verejnosti i dovnútra koalície vysiela signál o snahe neeskalovať konflikt. "Snaží sa ho vyriešiť, uhladiť. Robí, čo môže v rámci politického postavenia, ktoré má," povedal Baboš. Síce Heger je premiér a má možnosť odvolávať ministrov, stále má ale podľa politológa z politického hľadiska vyššiu moc líder koaličného hnutia OĽANO a minister financií Igor Matovič.



Baboš nevie povedať, či by sa problémy v koalícii vyriešili odchodom oboch ministrov - Sulíka i Matoviča. Pripustil, že by možno neboli tak na očiach a na určitý čas by to mohlo priniesť výsledok. Nemyslí si však, že by ich spor vyhasol. "Či je to aj reálne riešenie, to neviem povedať. Treba sa pýtať Igora Matoviča, či vôbec je schopný také niečo urobiť a tolerovať, že by bol dotlačený do odchodu z druhej funkcie v priebehu roka a pol," dodal politológ.



Na margo legitimity požiadaviek SaS Baboš uviedol, že to nemá súvis s volebnými výsledkami. Požiadavky SaS sa podľa neho dajú vnímať aj ako snaha o posilnenie, no nevie, či práve o to liberálom ide. "Reálne nevidím veľký priestor na to, aby sa, čo sa týka vládnych pozícií, mohla SaS ešte posilňovať, keďže Mária Kolíková je ďalej ministerka. De facto ministerstvo získali," ozrejmil.