Babský spolek z Košarísk prešiel od háčkovania až k divadlu

Košariská 27. marca (TASR) – V rodisku Milana Rastislava Štefánika pôsobí od roku 2013 Babský spolek Košariská. Aj keď pôvodne vznikol s tým, aby sa ženy stretávali a učili sa ručné práce, postupne sa ich hlavnou náplňou stalo ochotnícke divadlo.



Prvé stretnutie spolku bolo 6. apríla 2013. "Na obecnom úrade sa viacero žien informovalo, že sa chcú naučiť háčkovať či pliesť ponožky. Tak vznikla myšlienka, aby sme sa dali dohromady a niečo sa naučili," prezradila vznik a pôvodný zámer spolku spoluzakladateľka Anna Škarítková.



Z počiatočných zámerov sa postupne prirodzenou cestou prešlo k ochotníckemu divadlu. "Prechod k divadlu bol úplne nevinný. Vtedajšia starostka obce Anna Abramovičová nás požiadala či by sme nepripravili vystúpenie pre dôchodcov ku dňu starších. Vymysleli sme scénky s vtipmi a rozhodli sme sa, že budeme hrať divadlo," doplnila členka spolku Ingrid Poláčková.



"Hneď mi zišlo na um, že ako prvé predstavenie pripravíme dielo Bičianka z doliny, keďže je z nášho okolia. Pohltilo nás to, a to napriek tomu, že predtým nikto nemal s herectvom skúsenosti. Predstavenie nás chytilo za srdce už len preto, lebo sme si museli pozháňať kroje, učili sme sa ich škrobiť a žehliť. Tak sme si to vážili," vysvetlila Poláčková.



Samotný nácvik prvej hry trval od leta v roku 2014 takmer dva roky. "Treba si uvedomiť, že sme všetko ženy, ktoré sa musia starať o domácnosť a svoje rodiny. Napríklad Anna Batková má doma regiment chlapov, pre ktorých musí variť puding z dvoch litrov mlieka a francúzske zemiaky do dvoch mís z jánskeho skla," prezradila Škarítková na predstaviteľku hlavnej role Bičianky.



"Pre mňa to bolo prvotne predovšetkým o tom, že som mohla nosiť kroje, ktoré som zdedila od svojej babičky, a to mi pripomenulo moje detstvo. Nemala som žiadne skúsenosti s hraním, ale texty som sa naučila a snažila sa to zahrať, ako viem. V normálnom živote mám na rozdiel od hlavnej postavy, ktorú prezentujem, tichšiu postavu," doplnila predstaviteľka hlavnej role.



Spolok má už pripravenú aj ďalšiu hru. "V talóne máme nové predstavenie s názvom Škriatok od Ferka Urbánka. Dielo sme už prepísali do nášho nárečia. Bude to opäť veselohra, kde v jednom dvore bývajú dve rodiny. V jednej majú chlapca a druhej dievčinu. Majú sa radi a aj rodiny ich chcú dať dohromady. Lenže príde tam dedinská "trachna", ktorej sa podarí ich rozhádať a zápletka je na svete. Keď okolo nás pominie choroba, pustíme sa do skúšania tejto hry," uviedla Poláčková. Dielo si spolok prispôsobil regiónu, keď do hry pridal miestne hlášky a výroky.



Spolok nie je iba o stretávaní sa a zábave, ale aj o pomoci obci a občanom Košarísk. "Pomáhame pri všetkých aktivitách v obci. Či sú to brigády, alebo spoločenské podujatia. Aj naposledy po vystúpení vo Vrbovciach, kde nás pri dvoch predstaveniach videlo 500 ľudí sme vyzbierané vstupné darovali nášmu občanovi Lacovi Gábrišovi. Ten pre zdravotný hendikep nedokáže plnohodnotne komunikovať s okolím a za príspevok zo vstupného sme mu kúpili počítač, z čoho sme mali veľkú radosť," doplnila Anna Škarítková.