Bratislavská arcidiecézna charita otvorila grantovú výzvu CreoCaritas

Bratislava 3. novembra (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) otvorila grantovú výzvu CreoCaritas. Prerozdelí 25.000 eur. Uchádzať sa možno o finančnú podporu projektu, ktorý bude pomáhať núdznym vo farnosti Bratislavskej arcidiecézy, či rozvíjať charitatívne dielo. Prihlášku je potrebné podať do 12. novembra. TASR o tom informovala manažérka komunikácie BACH Mária Hvozdíková.



Projekt pomoci môže podať skupina dobrovoľníkov či organizácie a farské charity. "V prvom rade chceme, aby všetky spoločenstvá mali podiel na charitnej aktivite, aby boli účastní na diele charity," povedal riaditeľ BACH Boris Hrdý. Grant CreoCaritas je podľa neho spôsob, ako navrátiť časť financií zo zbierky na charitu, do ktorej sa veriaci zapájajú v kostoloch bratislavskej arcidiecézy, naspäť k núdznym do farností.



Spolu sa podarilo Bratislavskej arcidiecéznej charite podporiť za dva roky 33 projektov.