Bagala: Pre mladých spisovateľov je i v súčasnosti ťažké presadiť sa

Bratislava 4. februára (TASR) - Pre mladých a neznámych spisovateľov je aj v dnešnej dobe náročné presadiť sa. Pre TASR to uviedol vydavateľ Koloman Kertész Bagala, ktorý je čerstvým držiteľom štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra III. triedy.



"V roku 1996 som vyhlásil súťaž Poviedka a myslím, že každého prekvapilo, keď svoje diela prihlásilo takmer tisíc ľudí. Odvtedy som začal vydávať knihy finalistom a súťaž vyhlasujem každoročne. Toto je spôsob, ako pomáham talentovaným vydať svoju prvú knihu. Pomáham, pretože sa situácia ani po 30 rokoch veľmi nezmenila - pre mladých a neznámych spisovateľov je aj v dnešnej dobe náročné presadiť sa," skonštatoval pre TASR.



Bagala v tejto súvislosti poukázal na to, že po Nežnej revolúcii sa takmer všetky tradičné vydavateľstvá preorientovali na vydávanie bestsellerovej literatúry zo Západu. "Priam programovo sa vyhýbali domácej tvorbe. Mne sa však odjakživa páčilo čítať, ako naši autori a autorky vnímajú Slovensko, jeho ľudí, a cítil som, že ich treba povzbudiť," doplnil.



Vydavateľ vysvetlil, že keď natrafí na zaujímavú poviedku cíti, akoby sa po zatmení rozsvietilo slnko, keďže zle napísaných textov je podľa jeho slov obrovské množstvo. "Odrazu mám radosť a chuť vydať rukopis knižne. Ale zväčša takýto text odložím, aby som naň zabudol, a keď si ho po čase prečítam znovu, prehodnotím svoje nadšenie alebo ho zaradím do edičného plánu," poznamenal.



Svoje povolanie Bagala označil za záľubu. Považuje sa preto za šťastného človeka. "Najviac ma však teší, že knihy podporovaných autorov a autoriek si cenia aj odborníci, keďže mnohé z nich získali prestížne ocenenia a vychádzajú aj v zahraničných prekladoch. Má zmysel pokračovať," dodal.



Štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia si cení. "Som rád, že už je za prácu považované nielen vykladanie tovaru do regálov v supermarkete, kam nahnevaní ľudia posielali umelcov a intelektuálov," povedal. Váži si, že hlava štátu ocenila práve takto pracovitých a talentovaných. "Prekvapilo ma len, a to veľmi milo, že som sa medzi vyznamenanými ocitol aj ja, pretože nie som tvorca literárnych diel, považujem sa iba za robotníka literatúry, služobníka tvorcov," uzavrel.