Bajo Holečková: Pre cyrilo-metodské oslavy sa hrad Devín uzavrie

Bratislava 30. júna (TASR) - Pre celoslovenské cyrilo-metodské oslavy 2025 sa hrad Devín v Bratislave uzavrie na osem dní. Upozornila na to opozičná poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková, ktorá kritizuje aj sumu osláv. Vyzýva preto ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby zverejnil, u koho skončí 750.000 eur určených na podujatie.



To, že bude hrad osem dní zavretý v čase prázdnin, považuje Bajo Holečková za absurdné. Na hrade ide podľa nej vláda organizovať stredoveký jarmok, ktorý nemá nič spoločné s vierozvestcami. „Podobný jarmok (rytiersky festival) organizovali aj na hrade Červený Kameň. Lenže ho organizovali nadšenci a stál 75.000 eur, čiže desatinu z toho, čo idú minúť Fico s Kaliňákom,“ skonštatovala poslankyňa.



Poukázala tiež na to, že prenájom hradu Devín na oslavy stál minulý rok 15.000 eur a tento rok 70.000 eur. „Ostatné výdavky však ministerstvo obrany stále tají, hoci som pred viac ako týždňom žiadala, aby ich zverejnili,“ podotkla Bajo Holečková.



Poslanec Marián Viskupič (SaS) označil cyrilo-metodské oslavy za papalášizmus. Peniaze vyčlenené na podujatie by sa podľa Viskupiča dali použiť aj iným spôsobom, napríklad by sa za ne dal kúpiť jeden CT prístroj či zrekonštruovať štyri škôlky.



Vláda vyčlenila na organizáciu celonárodných osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska 750.000 eur. Slávnosti sa uskutočnia v sobotu (5. 7.) v areáli hradu Devín. V rámci programu sa od 11.00 h uskutoční prezentácia histórie, ukážky remeselníckej výroby i prípravy stredovekých jedál, návštevníci budú môcť spoznať pisársku dielňu hlaholiky. Večer sa od 21.00 h uskutoční slávnostný program s priamym prenosom STVR.