Baktérie tzv. morské vibriá sa môžu vyskytovať aj na Slovensku

Bratislava 24. júla (TASR) - V slovenských povrchových vodách, využívaných na kúpanie, sa môžu vyskytovať tzv. morské vibriá. Na Slovensku sa dosiaľ laboratórne potvrdili štyri druhy daných baktérií. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že môže ísť o prejav zmeny klímy. Upozornili, že vibriá môžu spôsobovať napríklad hnačky či rôzne infekcie. Nie je však podľa nich dôvod na paniku, ale pri kúpaní treba dbať na opatrnosť.



"Vibriá sú mikroorganizmy, ktoré sa obvykle vyskytujú v morskej vode a v morských živočíchoch, a ktoré pre svoj život vyžadujú vyššie koncentrácie minerálov, hlavne sodíka," poznamenal vedúci odboru objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ Martin Sojka.



Odborníci ozrejmili, že prítomnosť morských vibrií na Slovensku môže byť jedným z prejavov prebiehajúcej zmeny klímy. "Predpokladá sa, že vysoké letné teploty a sucho spôsobujú 'zahusťovanie' našich povrchových vôd, a takto sa vytvára prostredie, v ktorom tieto baktérie môžu prežívať a rozmnožovať sa," uviedli.



Upozornili, že niektoré vibriá môžu mať negatívny dopad na ľudské zdravie. Samotná prítomnosť daných baktérií však nie je podľa nich dôvodom na paniku. Vyzvali ale ľudí na opatrnosť. Ľudia by sa podľa nich nemali kúpať, ak majú porušenú pokožku a v prípade poranenia pri kúpaní by mali ranu čo najskôr vydezinfikovať. "Po kúpaní sa čo najskôr prezlečte z mokrých plaviek a osprchujte sa. (...) Najmä v prípade detí sa vyhnite aktivitám, pri ktorých hrozí napitie sa z vody, v ktorej sa kúpu," odporučili.



Na Slovensku za uplynulé tri až štyri roky zaznamenali iba jednotky prípadov infekcií týmito baktériami. Išlo najmä o hnačky a infekcie rán. Sojka podotkol, že infekcií mohlo byť aj viac, no neboli rozpoznané. "Lekári by mali myslieť pri mikrobiologickej diagnostike aj na tieto mikroorganizmy. Predovšetkým u rán, infekcií očí a uší, kde pacient udáva kúpanie (nemusí ísť len o kúpanie v mori) a pri hnačkách, kde sa nepotvrdí iný, bežnejší bakteriálny alebo vírusový pôvodca," dodal.