Baláž: Najväčším problémom zdravotníctva bol nedostatok 'leadershipu'

Bratislava 5. januára (TASR) – Jedným z najväčších problémov, ktorým v roku 2020 čelilo slovenské zdravotníctvo, bol nedostatok 'leadershipu' a z toho vyplývajúca nedostatočná koordinácia a flexibilita krokov v boji s pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to v bilancii povedal člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Vladimír Baláž (Smer-SD).



Opozičný poslanec zároveň vnímal slabú, až chýbajúcu spoluprácu medzi nemocnicami, ktorá sa týkala pohybu pacientov s ochorením COVID-19 a pacientov s ostatnými ochoreniami. "Napriek tomu, že v štáte sú všetky predpoklady na koordináciu práce v rámci samosprávnych krajov, ministerstva zdravotníctva a nemocníc, táto zlyháva, respektíve je veľmi málo pružná," komentoval.



Na otázku, čo považuje v rámci slovenského zdravotníctva za najväčšie sklamanie za rok 2020, reagoval, že zo slovenského zdravotníctva špeciálne sklamaný nie je. "Skôr by sa dalo povedať, že pociťujem určitý druh satisfakcie a hrdosti z toho, ako jednotlivé nemocnice, lekári, sestry a zdravotnícky personál zvládajú túto dobu. Sú to hlavne oni, na ktorých pleciach leží celá záťaž," povedal Baláž, dúfajúc, že budú štátom a spoločnosťou za svoju prácu náležite finančne a morálne ocenení.



Dodal, že v roku 2020 nezaznamenal žiadne parametrické a už vôbec nie paradigmatické zmeny v slovenskom zdravotníctve.