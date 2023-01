Balázs: Neúčasť Maďarska na oslavách vzniku SR nemožno ospravedlniť

Budapešť 4. januára (TASR) - Neúčasť maďarskej prezidentky Katalin Novákovej na oslavách 30. výročia vzniku Slovenskej republiky 1. januára v Bratislave je vážnym odkazom. Vyhlásil to v stredu pre server hirklikk.hu bývalý šéf maďarskej diplomacie a bývalý eurokomisár Péter Balázs. Zároveň vyjadril domnienku, že súčasné maďarské vedenie sa úprimne neteší z existencie samostatného Slovenska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník Magyar Nemzet zverejnil Novákovej list v reakcii na pozvanie slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. "Ďakujem za srdečné pozvanie na výročie 1. januára. Zároveň by som chcela vyjadriť ľútosť nad tým, že sa nebudem môcť zúčastniť osobne," cituje vláde blízke periodikum s poznámkou, že maďarská hlava štátu sa odvolala na "úradné povinnosti".



Na to, aby sa na takomto podujatí nezúčastnil žiadny vysoký predstaviteľ Maďarska, musí existovať veľmi vážny dôvod, napríklad choroba, prípadne nejaká vážna udalosť a nestačí sa vyhovoriť na "úradné povinnosti", podčiarkol bývalý minister.



"Ak by Katalin Nováková mala skutočne neodkladnú záležitosť, tak mala požiadať napríklad predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, alebo aspoň šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa, aby ju pri tejto príležitosti v Bratislave zastúpili a tlmočili blahoželanie," povedal Balázs.



Podľa jeho slov neúčasť maďarského predstaviteľa v Bratislave je vážnym odkazom a nie je iba zlomyseľnou kritikou ľavicovo-liberálnej tlače a opozície. Viaceré maďarské médiá si pozorne všimli, že Maďarsko bolo jedinou susednou krajinou Slovenska, ktorého predstavitelia neprišli na oslavy výročia.



Na ceremoniál pri príležitosti 30. výročia vzniku SR pricestovali český, rakúsky a poľský prezident Miloš Zeman, Alexander Van der Bellen a Andrzej Duda, predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová a ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)