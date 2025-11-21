< sekcia Slovensko
Balogh označil dôvody na jeho odvolanie za nevyargumentované
Šéf žilinskej prokuratúry priblížil, že nábytok mal byť dodaný až v rokoch 2026 a 2027, preto nákup nemá nič spoločné s rozpočtom na rok 2025.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie z funkcie prezentované na štvrtkovom (20. 11.) zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru za zástupné a navyše vecne a právne nevyargumentované. Na vystavení objednávky na nábytok sa nepodieľal a nie je pravda, že prostriedky naň neboli rozpočtovo kryté. Balogh o tom informoval v piatok.
Šéf žilinskej prokuratúry priblížil, že nábytok mal byť dodaný až v rokoch 2026 a 2027, preto nákup nemá nič spoločné s rozpočtom na rok 2025. Generálny prokurátor Maroš Žilinka Balogha z funkcie odvolal práve pre nekrytý nákup nábytku.
„V tejto súvislosti iba uvádzam, že pán generálny prokurátor SR ma najskôr vyzval na vyvodenie osobnej zodpovednosti, a to práve v súvislosti s trestnými vecami uvedenými v mojom liste adresovanom Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR, čo som odmietol urobiť pre absenciu relevantných dôvodov. V krátkom časovom období na to ma pán generálny prokurátor SR opätovne vyzval na vyvodenie osobnej zodpovednosti, avšak tentoraz v súvislosti s objednávkou nábytku, pričom sa odvolal aj na svoju nedávnu výzvu na vyvodenie osobnej zodpovednosti v súvislosti s danými trestnými vecami,“ tvrdí Balogh. Doplnil, že kontrolnú činnosť vykonala generálna prokuratúra po prvej výzve na jeho odstúpenie.
Balogh sa takisto ostro ohradil voči politizácii celej veci. „Počas celého svojho profesionálneho života striktne dodržiavam zásadu apolitickosti pri výkone funkcie prokurátora. V tejto súvislosti iba dodávam, že som sa vo veci uvedenej problematiky obrátil tak na predsedu Rady prokurátorov SR, ako aj na Úrad na ochranu oznamovateľov,“ vyhlásil.
Prokurátor takisto vyzval Žilinku, aby ho, ako aj jeho kolegu Martina Kováča, zbavil mlčanlivosti a umožnil im zúčastniť sa na pondelkovom (24. 11.) pokračujúcom rokovaní brannobezpečnostného výboru, kde sa problematikou budú zaoberať poslanci národnej rady.
Žilinský krajský prokurátor Balogh obvinil v liste adresovanom Rade prokurátorov SR a Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť generálneho prokurátora Žilinku z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní. Žilinka to odmieta, tvrdenia v liste označil za klamstvá. Zasadnutie má pokračovať v pondelok, predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) ho vo štvrtok (20. 11.) prerušil. Opozícia sa obáva, že vedenie výboru sa pokúša ovplyvňovať generálneho prokurátora. Údajné zasahovanie sa totiž má týkať politicky exponovaných káuz.
Šéf žilinskej prokuratúry priblížil, že nábytok mal byť dodaný až v rokoch 2026 a 2027, preto nákup nemá nič spoločné s rozpočtom na rok 2025. Generálny prokurátor Maroš Žilinka Balogha z funkcie odvolal práve pre nekrytý nákup nábytku.
„V tejto súvislosti iba uvádzam, že pán generálny prokurátor SR ma najskôr vyzval na vyvodenie osobnej zodpovednosti, a to práve v súvislosti s trestnými vecami uvedenými v mojom liste adresovanom Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR, čo som odmietol urobiť pre absenciu relevantných dôvodov. V krátkom časovom období na to ma pán generálny prokurátor SR opätovne vyzval na vyvodenie osobnej zodpovednosti, avšak tentoraz v súvislosti s objednávkou nábytku, pričom sa odvolal aj na svoju nedávnu výzvu na vyvodenie osobnej zodpovednosti v súvislosti s danými trestnými vecami,“ tvrdí Balogh. Doplnil, že kontrolnú činnosť vykonala generálna prokuratúra po prvej výzve na jeho odstúpenie.
Balogh sa takisto ostro ohradil voči politizácii celej veci. „Počas celého svojho profesionálneho života striktne dodržiavam zásadu apolitickosti pri výkone funkcie prokurátora. V tejto súvislosti iba dodávam, že som sa vo veci uvedenej problematiky obrátil tak na predsedu Rady prokurátorov SR, ako aj na Úrad na ochranu oznamovateľov,“ vyhlásil.
Prokurátor takisto vyzval Žilinku, aby ho, ako aj jeho kolegu Martina Kováča, zbavil mlčanlivosti a umožnil im zúčastniť sa na pondelkovom (24. 11.) pokračujúcom rokovaní brannobezpečnostného výboru, kde sa problematikou budú zaoberať poslanci národnej rady.
Žilinský krajský prokurátor Balogh obvinil v liste adresovanom Rade prokurátorov SR a Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť generálneho prokurátora Žilinku z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní. Žilinka to odmieta, tvrdenia v liste označil za klamstvá. Zasadnutie má pokračovať v pondelok, predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) ho vo štvrtok (20. 11.) prerušil. Opozícia sa obáva, že vedenie výboru sa pokúša ovplyvňovať generálneho prokurátora. Údajné zasahovanie sa totiž má týkať politicky exponovaných káuz.