Exriaditeľa Lesov SR Jozefa M. oslobodili spod obžaloby

Banská Bystrica 30. júna (TASR) – Okresný súd v Banskej Bystrici oslobodil spod obžaloby bývalého generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Jozefa M., ktorého obžaloba vinila z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.



Jeho údajná trestná činnosť v rokoch 2007 až 2009 mala podľa obžaloby spočívať v tom, že uzatváral nevýhodné zmluvy so záujemcami o poľovné revíry v správe Lesov SR a štátnemu podniku tým spôsobil škodu viac než 196 000 eur.



Rozsudok, ktorý zaznel po dva a pol roku trvania procesu, nie je právoplatný. Prokurátor sa voči nemu odvolal priamo v súdnej sieni. Rozhodne krajský súd.



Podľa súdu konanie exriaditeľa nebolo trestným činom, nepodarilo sa preukázať úmysel, prípadne motív. Súd postupoval podľa zásady in dubio pro reo, teda v prípade pochybností musel rozhodnúť v prospech obžalovaného.



„Nemôžem povedať, že dnešné rozhodnutie ma prekvapilo, ale trestné konanie sa nekončí, využil som právo podať odvolanie a teším sa na ďalšiu časť trestného konania," reagoval po vyhlásení verdiktu prokurátor. Ako dodal, súhlasí so súdom, že v aplikačnej praxi sa tento trestný čin ťažko preukazuje zo strany orgánov činných v trestnom konaní, sú však odsudzujúce aj oslobodzujúce rozhodnutia.



„Som presvedčený, že som správne a dôvodne podal obžalobu a takto budem ďalej postupovať," zdôraznil prokurátor.



„Rozhodnutie považujem za správne a spravodlivé. Z dokazovania vyplynulo, že nešlo o žiadny trestný čin," uviedla obhajkyňa Jozefa M. Andrea Slezáková. Zdôraznila, že nebol dokázaný žiadny úmysel.



Bývalý generálny riaditeľ Jozef M. tvrdenie obžaloby od začiatku procesu popieral a vyhlásil, že je nevinný. K rozhodnutiu súdu sa pre médiá nechcel vyjadrovať.



Zástupca poškodeného štátneho podniku Lesy SR si nechal lehotu na odvolanie voči rozsudku. S nárokom na náhradu škody bol podnik odkázaný na civilný proces.



Obžalovanému Jozefovi M. v prípade uznania viny hrozilo desať až 15 rokov väzenia.



Počas procesu vypovedal, že zmluvy so záujemcami o využívanie poľovných revírov uzatváral sám na základe ich žiadostí s najlepšou ponukou, pričom podklady dostával od podriadených. Uzavrel takto osem zmlúv na prenájom poľovného práva a na lov zveri za poplatok. Nachádzali sa v pôsobnosti lesných závodov napríklad v Námestove, Prievidzi, Leviciach, Bardejove či Rimavskej Sobote.