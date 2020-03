Výskyt chrípky v banskobystrickom kraji vzrástol

Banská Bystrica 7. marca (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) stúpol v 10. kalendárnom týždni v Banskobystrickom samosprávnom kraji takmer o 12 percent, o šesť percent viac bolo aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO).



"Tieto choroby nás v tejto chrípkovej sezóne, ktorú skomplikoval aj výskyt nového koronavírusu, trápia omnoho viac ako vlani. Vyplýva to z medziročného porovnania banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja," informovala jeho hovorkyňa Mária Tolnayová.



Na základe hlásení lekárov evidujú epidemiológovia v tomto týždni v prípade ARO chorobnosť 1115 osôb na 100.000 obyvateľov, a v prípade chrípky 637 osôb. V absolútnych číslach to predstavuje 6499 chorých na ARO a v prípade chrípky a chrípke podobných ochorení je to 637 chorých.



Najviac ARO je v okresoch Zvolen, Rimavská Sobora, Brezno a Žarnovica. V prípade chrípky najviac chorých evidujú lekári v okresoch Zvolen, Lučenec a Veľký Krtíš. Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť v skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ako aj u detí základných škôl.